Гепатит, корь, менингит: Какими инфекциями стали чаще заражаться в Астане

CentralAsia (KZ) - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля и главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова рассказала, какими инфекциями заражаются жители столицы Казахстана. передает Informburo.kz.

«По итогам шести месяцев эпидемиологическая ситуация по инфекционным, паразитарным, карантинным и особо опасным инфекциям в столице оценивается как стабильная. На сегодняшний день не зарегистрированы такие инфекционные заболевания как холера, брюшной тиф, ботулизм, краснуха, дифтерия, листериоз, сибирская язва, чесотка", – сообщила Сархат Бейсенова.

Однако, по её словам, наблюдается рост некоторых заболеваний. В сравнении с 2022 годом выросло количество случаев заражения вирусным гепатитом А: на сегодняшний день выявили 87 заболевших. Отмечается, что вирусным гепатитом А заразились 24 ребёнка, из них 22 – из-за отказа от прививок.

Корью в этом году заразились 117 человек, хотя в прошлом году ни одного случая не выявили. 97 случаев заболевания зарегистрировали среди детей, из которых 90 не были привиты по желанию родителей. Менингококковой инфекцией в этом году заразились семь человек.

«С наступлением тёплого периода увеличилась заболеваемость энтеровирусной инфекцией. В сравнении с показателем прошлого года заболеваемость выросла на 19%, показатель на 100 тысяч населения составил 53,2 против 43,1 в 2022 году. Наиболее подвержены этой инфекции дети до четырёх лет (88%). Показатель заболеваемости по коронавирусной инфекции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился в 33,8 раза. В настоящее время в сутки регистрируется от 5 до 20 случаев», – рассказала Сархат Бейсенова.

Отмечается, что для предотвращения распространения инфекционных заболеваний необходимо продолжать соблюдать проверенные профилактические меры и расширять охват вакцинацией среди населения. Также следует не забывать о следующих мерах профилактики:

регулярное мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками;

при чихании и кашле закрывать рот и нос;

проводить дома влажную уборку, часто проветривать;

избегать контактов с больными людьми;

тщательно мыть овощи и фрукты под проточной водой перед употреблением;

не купаться в городских фонтанах и ни в коем случае не пить воду из них.

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