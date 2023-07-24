Греция в огне. Видео мощных лесных пожаров на острове Корфу, где эвакуировали 30 тыс. человек

CentralAsia (CA) - На популярном среди туристов греческом острове Родос, который усеян курортами, седьмой день не могут обуздать масштабные лесные пожары.

Как пишет Sky News, греческие власти объявили масштабнейшую эвакуацию. Общее количество людей, эвакуированных из-за пожара, достигло 30 тысяч.

«Это была крупнейшая эвакуация за всю историю Греции», — сказал представитель правительства.

Во время эвакуации местных жителей и туристов расселили в отелях, конференц-центрах, школах и других общественных местах, обеспечив едой и водой.

«В координации с МИД сегодня в аэропорту Родоса будет создана горячая точка, чтобы гости, потерявшие проездные документы во время эвакуации, могли вернуться домой», – рассказывают в правительстве.

По словам вице-мэра Родоса Константиноса Тараслиаса, которые приводит греческий телеканал Mega TV, сильный ветер вызывает значительные трудности в тушении лесных пожаров.

«Предпринимаются очень большие усилия, чтобы перевезти наших туристов. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тыс. туристов. В районах, где горит, их около 8 тыс.», — сообщил Тараслиас.

К точкам эвакуации некоторым туристам пришлось пешком идти в обход, так как прямая дорога, ведущая с восточной стороны Родоса, местами была заблокирована пожаром. В 50-местные автобусы набилось 80-90 человек.

Туристические компании отменили рейсы на Родос. В частности, компания Jet2 заявила, что отменяет пять регулярных пассажирских рейсов на остров, но будет отправлять пустые самолёты на Родос, чтобы помочь эвакуировать туристов.

В начале недели остров Родос бушевал лесной пожар. Лесные пожары в Греции являются обычным явлением, но жаркое, сухое и ветреное лето в последние годы превратило страну в очаг возгораний. И в этом году на Родосе жара достигла до +45 градусов. Метеорологи предупреждают, что жаркая погода продержится до конца месяца.

Власти популярного среди туристов острова были вынуждены объявить эвакуацию с юго-восточной части Родоса, для чего были мобилизованы все возможные ресурсы.