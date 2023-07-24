Под Ташкентом осенью откроют мусорный полигон-бассейн вместимостью 20 млн тонн отходов

CentralAsia (UZ) - Новый мусорный полигон в городе Ахангаране Ташкентской области достроят к ноябрю текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Полигон предназначен для сбора бытовых отходов населения Ташкента и Ташкентской области. Строится при участии Азиатского банка развития (АБР). Стоимость строительства составляет $16 млн.

Для реализации проекта выделено 30 гектаров земли, из которых непосредственно под территорию полигона отведено 25 гектаров.

«Вся территория полигона будет покрыта специальным материалом из геотекстиля, геосетки и другого геоматериала. Дно полигона будет сплошным герметизированным бассейном, благодаря чему не будет оказываться негативного воздействия на подземные воды и атмосферу», — рассказал начальник филиала «Махсустранс» по перегрузке и утилизации отходов Рафаэль Бекмуллин.

Он добавил, что по дну полигона проложат трубы, которые будут выкачивать воду из отходов.

«Также установим трубы для выкачки газа и метана, которые в дальнейшем позволят вырабатывать метан и производить электроэнергию», – сообщил Бекмуллин.

Полигон рассчитан на 15-20 лет эксплуатации, он может вместить в себя около 20 млн тонн мусора.

О необходимости строительства в Ташкентской области нового мусорного полигона в июне 2019 года заявлял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он пояснил, что действующий полигон в Ахангаранском районе заполнился на 98%.

В феврале 2022 года президент констатировал, что ни один из имеющихся в Узбекистане 197 полигонов отходов не отвечает санитарно-экологическим требованиям, а 24 полигона заполнены. Между тем в стране ежегодно производится 7 млн тонн твердых отходов, объем растет на 2% в год. Мирзиёев поручил Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды и хокимам (главам администраций) регионов навести на полигонах порядок и ликвидировать те, которые отработали свой ресурс.

В марте того же года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил два кредита на сумму $120 млн на строительство мусорных полигонов в Хорезмской области и Каракалпакстане.