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Дожди пройдут на большей части Казахстана

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 25-27 июля пройдут дожди, лишь на юге и западе страны будет без осадков.

По данным «Казгидромета», с прохождением атмосферных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, на севере, востоке возможен град, 27 июля сильные дожди ожидаются на востоке области. А с отрогом Северо-западного антициклона 25-26 июля на юге, 27 июля в западных областях страны ожидается погода без осадков.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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