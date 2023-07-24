Дожди пройдут на большей части Казахстана
CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 25-27 июля пройдут дожди, лишь на юге и западе страны будет без осадков.
По данным «Казгидромета», с прохождением атмосферных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, на севере, востоке возможен град, 27 июля сильные дожди ожидаются на востоке области. А с отрогом Северо-западного антициклона 25-26 июля на юге, 27 июля в западных областях страны ожидается погода без осадков.
Резких изменений в температурном фоне не ожидается.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения