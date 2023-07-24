X вместо синей птички: Twitter официально сменил логотип

CentralAsia (CA) - Сеть микроблогов Twitter сменила логотип — вместо синей птицы на сайте появилась белая буква X.

Владелец соцсети Илон Маск написал в своем аккаунте, что домен x.com теперь будет переадресовывать пользователей на сайт Twitter. Также он опубликовал в профиле фотографию штаб-квартиры компании; на здании спроецировали букву X.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Бизнесмен анонсировал изменения накануне, заявив, что новый логотип символизирует «наши несовершенства, делающие нас уникальными». «Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами», — пообещал предприниматель в другом посте. Ранее он устроил опрос, в котором предложил решить, какая тема оформления должна быть основной в Twitter — светлая или темная.

Маск добавил, что ему нравятся негативные отзывы пользователей и лучше видеть их, чем быть «чванливым цензурным бюро».

Одной из первых компаний, сооснователем которых был Маск, является X.com. Впоследствии, после слияния с Confinity, она стала PayPal. Латинская X используется и в названии другой компании Маска — SpaceX.

Бизнесмен, чье состояние Forbes cейчас оценивает в $236,5 млрд, приобрел Twitter в апреле 2022 года за $44 млрд. После этого он начал серьезные изменения внутри компании: провел сокращение персонала, запустил монетизацию и продажу галочек для верификации страниц (ранее их можно было получить бесплатно при подтверждении документов). В мае Маск объявил, что покинет должность генерального директора Twitter, на его место придет глава отдела рекламы в компании NBCUniversal Линда Яккарино.