Религиозный большой фестиваль — Даншиг Наадам начнется в августе

CentralAsia (MNG) - С 5 по 5 августа в местности Хуй долоон худаг недалеко от Улан-Батора пройдет популярный культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам-Хурээ цам», являющийся одним из основных туристических продуктов страны.

Этот фестиваль стал популярным среди горожан и туристов и является одним из основных столичных туристических событий страны.

В 1639 году в честь провозглашения на престол первого Богдо-гэгээна Занабазара в местности Цагаан нуур впервые отпраздновали праздник «Даншиг наадам». И с этого времени монголы отмечали этот грандиозный праздник вплоть до начала XX века. Вновь отмечать его начали с 2014 года.

В программу фестиваля входят различные мероприятия, а его главным зрелищем является костюмированный танец мистерии «Хурээ Цам», цель которого – показать присутствие божества на земле и отдалить злых духов.

Также пройдут многие религиозные обряды, среди которых подношение «Мандала Шива», почитание Дхармапалы Ваджрапани, признанного гневным буддийским защитником Монголии и монгольского народа, дебаты лам по религиозным учением, конкурс мастеров по приготовлению балинов (ритуальное подношение божествам, изготовленное из ячменной муки, топлёного масла, сахара и мёда), соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука и конные скачки.

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