Компании Северо-Восточного Китая ищут возможности сотрудничества в Монголии

CentralAsia (MNG) - В Монголию прибыла большая группа представителей администрации города Яньтай и деловых кругов китайской провинции Шаньдун.

В состав группы входят представители областного и городского секторов строительства, жилищного строительства, градостроительства, космической техники, программного обеспечения, электронных систем, переработки арахиса, добычи полезных ископаемых и возобновляемых источников энергии, а также представители парткома и ассоциации торговцев.

Вчера в Монгольской национальной торгово-промышленной палате состоялась совместная монголо-китайская деловая и инвестиционная встреча.

Президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Амартувшин Отгондаваа сказал о вступительном слове: «Я рад, что в эту бизнес-группу включены компании в областях, которые интересуют монголов, таких как строительство, жилищное строительство, благоустройство городов, космические технологии, программное обеспечение, электронные системы, переработка арахиса, добыча полезных ископаемых и возобновляемые источники энергии. Надеюсь, что этот визит откроет путь для дальнейшего развития делового сотрудничества между двумя странами во многих новых областях».

Отметив тот факт, что Яньтай является городом-первопроходцем в области зеленого и низкоуглеродного развития в провинции Шаньдун, в последние годы он прилагает усилия для содействия развитию индустрии экологически чистой энергии, Ху Вейнин, заместитель директора отдела работы Объединенного фронта Яньтайского городского комитета партии, подчеркнул, что у предпринимателей двух стран есть много возможностей для поддержания взаимовыгодного сотрудничества. Этого можно достичь, используя преимущества города Яньтай, такие как его расположение в качестве портового города и развивающийся фондовый рынок.

В этом году группа китайских предприятий включает в себя более 10 компаний, таких как «Global» Machinery and Equipment Company of Yantai City, Shandong «Ronghua» Food Group, Yantai Construction Group, Научно-технологическое инновационное общество, «Chuanghui Electronics» Co., Ltd, «Fenlin» и «Aile Industry» Co., LTD для медицинского оборудования.

