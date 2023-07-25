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Монголия и США обсудят сотрудничество в области космических технологий

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай 31 июля вылетит в США с официальным визитом.

Отмечается, что программа визита монгольского премьера еще окончательно не сформирована. Однако уже сейчас известно, что он намерен обсудить с американской стороной сотрудничество в пяти сферах: космические технологии, прямое авиасообщение, возобновляемая энергетика, подготовка преподавателей английского языка и борьба с коррупцией.

Следует отметить, что высшее образование он получил в США. В 2015 году окончил Гарвардский университет со степенью магистра государственной политики.

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