ООО «ХасБанк» выпускает ценные бумаги на фондовой бирже

CentralAsia (MNG) - ООО «ХасБанк», выпустившее ценные бумаги на биржу, представило свой отчет об использовании средств, привлеченных от населения.

Компания, чьи акции были проданы 29 мая этого года после проведения IPO на фондовом рынке, собрала 35,7 млрд тугриков. О освоении средств, собранных по состоянию на 30 июня текущего года:

• Кредитный портфель граждан: 17,8 млрд тугриков.

• Портфель корпоративных кредитов: 410,9 млн тугриков.

• Пакет финансового лизинга: 2,7 млрд тугриков

• Неизрасходованный остаток чистого финансирования составляет 13 463 776 627 тугриков.

Компания планирует финансировать основной продукт банка, кредитуя, как указано ниже, за вычетом прямых затрат, связанных с выпуском ценных бумаг. Оно включает:

• 66% кредитного портфеля граждан или 22,5 млрд тугриков.

• Портфель корпоративных кредитов 19 процентов или 6,5 миллиардов тугриков.

• 15% пакета финансовой аренды или 5,1 млрд тугриков

ООО «ХасБанк» предложило 5,0 процентов своих акций или 52 700 000 акций населению по 677 тугриков каждая и привлекло в общей сложности 35 677 900 000 тугриков.

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