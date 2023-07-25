Предупреждение о погоде: предупреждение о наводнении в Монголии

CentralAsia (MNG) - Предупреждения о наводнениях были выпущены, поскольку прогнозируется, что сильный дождь обрушится на Улан-Батор и его окрестности, в частности, на район Багануур, 25 июля и в ночь со вторника на среду.

Уровень воды в реках Сэлбэ и Тэрэлж, протекающих через город Улан-Батор, повысился на 1-3 сантиметра. В частности, по состоянию на 8 утра сегодняшнего дня уровень воды в реке Туул повысился на 45 сантиметров. Это означает, что уровень реки превышает опасный уровень паводка на 18 см.

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