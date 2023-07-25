Баян-Өлгий становится самым популярным местом для туристов в Монголии

CentralAsia (MNG) - В этом году Монголия приняла в общей сложности 421 780 иностранных туристов, что почти на 73% больше, чем в прошлом году.

Самый западный аймак Баян-Өлгий, граничащий с Китаем и Россией, является одним из основных туристических направлений, где люди могут насладиться верховой ездой, треккингом и кемпингом, а также нетронутой красотой Алтайской горы Таван Богд, самой высокой вершины страны, и Цагаан-гола или Белой реки.

Правительство Монголии принимает меры по возрождению пострадавшего от пандемии туристического сектора. В январе 34 странам был предоставлен безвизовый въезд в Монголию в туристических целях, что увеличило количество безвизовых стран до 61.

Азиатская страна также объявила 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии» для развития туризма.

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