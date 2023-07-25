Монголия — самый авантюрный рай для бездорожья в мире

CentralAsia (MNG) - Монголия — одна из самых авантюрных стран для посещения. Это развивающаяся и традиционная страна, придерживающаяся своего традиционного образа жизни. Это страна, в которой значительный процент населения остается кочевым или полукочевым. За пределами столицы Улан-Батора мало благоустроенных дорог — большинство людей просто ездят по внедорожным трассам, которые тянутся через обширную и широкую степь.

В Монголии очень мало асфальтированных дорог. Чтобы исследовать страну, водители должны иметь отличное чувство направления и превосходные навыки езды по бездорожью. Поднимите бездорожье на новый уровень и отправьтесь в конный поход по степи для продолжительного тура.

Чтобы исследовать Монголию, транспорт должен преодолевать неосвоенные степи, бродить по рекам и ручьям, пересекать грязные участки и быть далеким от какой-либо помощи. Это будет очень трудная поездка для большинства западных водителей и потребует хорошо обслуживаемых внедорожников.

Возможно, но очень сложно исследовать Монголию самостоятельно в рамках самостоятельного тура. Тем, кто приезжает впервые, гораздо лучше исследовать страну с экскурсиями. Существует множество экскурсий по Монголии, которые варьируются от однодневных туров по достопримечательностям недалеко от Улан-Батора до 21-дневных и более приключений по стране.

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