Объявлено о выполнении соглашения о совместном использовании кодов между Turkish Airlines и MIAT Mongolian Airlines

CentralAsia (MNG) - Только что было заключено соглашение о совместном использовании кодов между базирующейся в Стамбуле Turkish Airlines и монгольской авиакомпанией MIAT Mongolian Airlines. Недавно заключенное соглашение позволит обеим флагманским авиакомпаниям предложить своим пассажирам более широкий выбор рейсов между Турцией, Монголией и другими направлениями.

Используя свои соответствующие сети, Turkish Airlines и MIAT Mongolian Airlines расширят возможности для пассажиров.

Генеральный директор MIAT Mongolian Airlines г-н Мөнхтамир заявил:

«Это важная веха в сотрудничестве обеих компаний. Соглашение предоставит клиентам обеих авиакомпаний более широкий выбор и возможность подключения.

Turkish Airlines является важной авиакомпанией в мире с широкой сетью маршрутов, и сотрудничество с такой элитной авиакомпанией является для нас большой привилегией».

В рамках этого сотрудничества Turkish Aircraft предложит Улан-Батор в качестве рекламного перевозчика на рабочих рейсах MIAT Монгольских перевозчиков, в то время как пассажиры MIAT Mongolian Airlines смогут купить билет на рейс в Европу или США, используя возможности Turkish Aircraft.

Такой соответствующий образ действий позволит ТК и ОМ постоянно ассоциироваться со своими путешественниками. Turkish Aircraft будет использовать свой код «TK» на рабочих рейсах MIAT Монгольский перевозчик между Улан-Батор и Стамбул. По сути, MIAT Монгольские самолеты разместят свой код на рейсах Стамбул-Улан-Батор и 10 фокусах за пределами Стамбула, выполняемых турецкими перевозчиками.

источник: Middle Asian News

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