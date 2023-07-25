КНДР запустила две ракеты в Японское море
- Азия и мир, политика
- 9:38, 25 июля 2023
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CentralAsia (CA) - Минобороны Японии сообщило, что Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет. Информацию ведомства передает телеканал NHK. Ракеты упали в Японское море вне исключительной экономической зоны страны.
22 июля КНДР запустила сразу несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Желтое море, которое также называют Западно-Корейским морем, расположено между Южной Кореей и Китаем в Тихом океане.
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