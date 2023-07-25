КНДР запустила две ракеты в Японское море

CentralAsia (CA) - Минобороны Японии сообщило, что Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет. Информацию ведомства передает телеканал NHK. Ракеты упали в Японское море вне исключительной экономической зоны страны.

22 июля КНДР запустила сразу несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Желтое море, которое также называют Западно-Корейским морем, расположено между Южной Кореей и Китаем в Тихом океане.