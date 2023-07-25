Польша создает специальное подразделение для борьбы с ЧВК «Вагнер» в Беларуси

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CentralAsia (CA) - Польша формирует специальное саперное подразделение, чтобы противодействовать угрозе со стороны ЧВК «Вагнер». Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter.

Новый военно-инженерный батальон будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора в ответ на заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что российские наемники могут перебраться на территорию Варшавы.

«Саперный батальон скоро будет создан в Августове», городе, расположенном недалеко от границы Польши, Беларуси, Литвы и российского Калининграда, такое заявление, в воскресенье, 23 июля, сделал глава Минобороны страны.

«Мы заботимся о безопасности восточного фланга!» — отметил министр.

Ранее Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его стали «напрягать» бойцы ЧВК Вагнера, дислоцированные в Беларуси, поскольку они хотят «сходить на экскурсию в Варшаву».