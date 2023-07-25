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Атака беспилотников на Москву была спецоперацией украинской разведки, - украинские СМИ
Предыстория: Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву. Видео

CentralAsia (CA) -  Атака двух беспилотников на Москву в ночь на 24 июля была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом изданию «РБК-Украина» заявили источники в украинских спецслужбах.

Собеседники журналистов добавили, что «все пташки долетели до Москвы».

О причастности ГУР к атаке также заявил источник «Украинской правды» в секторе безопасности и обороны Украины. «Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует», — сказал он.

Кроме того, ночную атаку беспилотников на Москву, а также на Крым прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Что бы там ни происходило, но этого будет больше», — написал он в своем телеграм-канале. При этом чиновник не заявил прямо, что за атаками стоит официальный Киев.

Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два беспилотника атаковали два нежилых здания в городе. Обломки одного дрона упали около дома номер 17 на Комсомольском проспекте, где неподалеку также находится здание Минобороны РФ. Второй беспилотник попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева. В здании выбиты стекла на двух верхних этажах. О пострадавших не сообщалось. Минобороны РФ обвинило «киевский режим» в попытке теракта. Официально власти Украины атаку никак не комментировали.

Также утром 24 июля об атаке дронов на Крым сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, в результате нападения произошли взрывы на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Минобороны РФ отчиталось, что за ночь сбило 17 беспилотников в небе над Крымом.

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