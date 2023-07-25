Глава Минобороны Украины заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, но идет по плану

Алексей Резников

CentralAsia (CA) - Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN, что контрнаступление украинских войск отстает от графика, но его это не беспокоит, поскольку все идет по плану.

Министр назвал заблуждением, что каждое контрнаступление «должно быть быстрым». По его словам, наступление развивается медленнее, поскольку есть «вопрос противовоздушной обороны», а линия фронта растянулась на сотни километров. «И против нас большое количество противников. Так что это война, а не компьютерная игра», — сказал министр в интервью.

По словам Резникова, ситуация на юге Украины во многом замедлилась из-за российских минных полей, через которые сложно пробиться. Украинским военным, говорит министр, приходится прокладывать тропинки через минные поля.

Министр добавил, что украинским силам следует медленнее использовать своих солдат, чтобы «очень медленно подготовить коридоры для реального наступательного движения». По его мнению, такая активность в разных местах запутает россиян на главном направлении, которое выберет ВСУ.