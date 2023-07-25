В Израиле приняли первый законопроект в рамках судебной реформы. В стране вспыхнули протесты (фото, видео)

CentralAsia (CA) - Кнессет (израильский парламент) большинством голосов принял скандальный законопроект в рамках судебной реформы, ограничив полномочия Верховного суда. Этот законопроект вызвал массовые протесты в Израиле, которые не стихают с начала года, сообщает The Times of Israel.

Суть реформ премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху заключается в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных органов. Согласно тексту закона, судам запрещается проводить какую-либо проверку «разумности» решений министров, в том числе о назначениях и отказе от исполнения возложенных на них полномочий.

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Обсуждение законопроекта продолжалось почти 30 часов. В итоге документ был принят 64 голосами за и 0 против, при этом депутаты от оппозиции бойкотировали окончательное голосование по законопроекту в знак протеста.

Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал коалицию за злоупотребление властью и заявил, что немедленно обратится в Верховный суд против принятого закона.

Рано утром, 24 июня начались демонстрации против поправки. Протестующие перекрыли дорогу возле парламента. К вечеру тысячи людей вышли на улицы по всей стране, блокируя дороги и вступая в стычки с полицией. Полиция разогнала протестующих, применив водометы и жесткие задержания, арестовав в понедельник как минимум 19 человек.

חחח... טיפה ארוך אבל שווה. תראו איזו הפתעה הכינו מפגיני איילון למכתזית שבאה לכבות להם את המדורה... pic.twitter.com/n2eOcTuotC — Baruch Sharon (@BaruchSharon1) July 24, 2023

В своем вечернем телеобращении премьер-министр Нетаньяху, когда бушевали протесты, заявил, что будет стремиться к диалогу с оппозицией, чтобы достичь всеобъемлющего соглашения к концу ноября.

מכתזיות בכינון ישיר לראשי מפגינים. איילון צפון.

קרדיט: אחים לנשק pic.twitter.com/AK6FQoxHDk — 🏳️‍🌈🏴ShAuLi (@Shaulirena) July 24, 2023

Police penned in protesters. Charging them with cavalry. pic.twitter.com/UF3Dw4vt3p — Eylon Levy (@EylonALevy) July 24, 2023

«Мы все согласны с тем, что Израиль должен оставаться сильной демократией, что он должен продолжать защищать индивидуальные права каждого, что он не станет государством (еврейского закона), что суды останутся независимыми», - сказал он.

27 марта, после того как десятки тысяч протестующих перекрыли главный въезд в Иерусалим, Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором объявил, что откладывает вызвавшую массовые протесты и забастовки судебную реформу, чтобы избежать гражданской войны.