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В Турции бушуют лесные пожары, охватившие Анталию, Кемер и Кахраманмараш. Видео

CentralAsia (CA) -  В Турции бушуют лесные пожары. Они затронули туристическую зону Кемера, огонь видно из отелей. В целом огонь охватил уже три провинции: Анталию, Манису и Кахраманмараш, сообщает Генеральный департамент лесного хозяйства страны.

На некоторых кадрах видно, что леса горят буквально в нескольких километрах от курортной зоны.

Турецкие СМИ пишут, что в нескольких отелях возникли перебои с электричеством, но объявлять эвакуацию в администрации Кемера не планируют. Справиться с огнем мешает установившаяся в Турции экстремальная жара.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан в понедельник внимательнее относиться к лесам и не допускать ни малейшего источника огня у лесов.

По его словам, в тушении лесных пожаров уже задействованы 24 самолета, 100 вертолетов и десять БПЛА, а также 25 тысяч пожарных.

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