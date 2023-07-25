В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

CentralAsia (CA) - В центральной части Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

Землетрясение было зафиксировано в 20 км к северу от города Козан, где проживает 88,1 тыс. человек, и в 69 км к северо-западу от города Османие. Население — около 200 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. В результате этих землетрясений, по данным турецких властей, погибли свыше 50 тыс. человек. 19 июля власти Стамбула объявили о подготовке к возможному новому землетрясению.