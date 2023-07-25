Таджикистан в конце недели накроет пыльная буря, - синоптики

Пыльный Душанбе

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане, после незначительного перерыва, снова ожидается пыльная буря. По данным Агентства по гидрометеорологии страны, начнется она в конце недели, передает «Азия Плюс».

«28 и 29 июля в большинстве районах Хатлонской области, районах республиканского подчинения, в Душанбе и местами на западе ГБАО в связи с усилением ветра ожидается пыльная буря, при котором возможна вероятность увеличения загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами (пыль), частицами размером 10 мкм (Pm-10) и частицами размером Рм-2,5 (Pm-2,5)», - отмечают синоптики.

А уже сегодня, 25 июля в связи с повышением температуры атмосферного воздуха в бассейнах рек Пяндж, Зерафшан и Вахш ожидается повышение уровня воды, отмечается в сообщении.

Синоптики также предупреждают, что с 25 по 27 июля в отдельных западных районах ГБАО, Согдийской области и районах республиканского подчинения прохождение гляциальных селей.

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