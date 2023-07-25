Госохрана Казахстана продолжит охранять Назарбаева, - депутат

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев останется под защитой службы госохраны, в новом документе о СГО его отдельно не упоминают в связи с отсутствием понятия «елбасы» (лидер нации) в обновленной конституции, заявила РИА Новости председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе нижней палаты парламента Снежанна Имашева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июля подписал указ, которым внес изменение в положение о службе государственной охраны. Согласно обновленной версии положения, из числа задач СГО исключен пункт об обеспечении безопасности первого президента страны - елбасы, других охраняемых лиц и объектов, организации и координации вопросов обеспечения безопасности охраняемых лиц. Теперь первым пунктом в числе задач охраны значится обеспечение безопасности президента Казахстана и других охраняемых лиц.

«Первый президент Казахстана входит в число этих «других охраняемых лиц». Бывшие президенты в соответствии с законом «О президенте Республики Казахстан» подлежат охране. То есть в целом ничего не изменилось, а сам указ (об утверждении нового положения о СГО) изменился потому, что сейчас из нормативных правовых актов убираются формулировки «елбасы», «первый президент» и прочие. Это происходит в рамках приведения нормативных правовых актов в соответствие с конституцией и другими законами», - сказала парламентарий.

Токаев 15 февраля подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации. Теперь в отношении Назарбаева действуют положения закона «О президенте Республики Казахстан», регулирующие вопросы обеспечения всех экс-президентов.

У Назарбаева не должно быть особого обеспечения, в том числе канцелярии со штатом сотрудников и спецподразделения службы государственной охраны.

Экс-президентам предоставляются только квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, а также бесплатный проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

Ранее упоминания о Назарбаеве были исключены из конституции.

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