В Twitter публикации теперь будут называться «иксами», а не твитами. Маск объяснил, почему отказался от названия Twitter и знаменитой птички

CentralAsia (CA) - Публикации в Twitter после ребрендинга будут называться «иксами», а не «твитами». Об этом заявил Илон Маск.

Он говорит, что переименовал соцсеть, потому что поменялась ее концепция: если раньше это был обмен короткими сообщениями длиной 140 символов, «птичьими твитами», то теперь логотип и название птички не имеют смысла, так как загрузить можно сообщение и видео любого размера.

Скоро Маск обещает внедрить в соцсеть комплексные коммуникации и возможность «держать все финансы под рукой». А в будущем вообще хочет создать некое «приложения для всего» под названием X.

О ребрендинге Twitter сообщалось 24 июля. Соцсеть стала назваться X. Также изменился логотип платформы: вместо голубой птицы на нем изображена буква X.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Вскоре после покупки компании бизнесмен сменил ее руководство и уволил почти половину сотрудников. Помимо этого, предприниматель объявил о начале монетизации контента в соцсети и пообещал добавить функцию видео- и аудиозвонков.