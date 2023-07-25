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На греческом острове Родос объявлен наивысший уровень опасности из-за лесных пожаров
Предыстория: Греция в огне. Видео мощных лесных пожаров на острове Корфу, где эвакуировали 30 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  Министерство по вопросам климатических изменений и защиты гражданского населения Греции объявило наивысший — красный — уровень опасности на острове Родос. Из-за сильнейшей жары там примерно неделю бушуют лесные пожары, сообщает ERT News.

Сейчас на территории Греции власти пытаются локализовать 82 лесных пожара, 64 из которых вспыхнули 23 июля. Помимо Родоса, уровень угрозы повышен на Крите. Теперь на острове действует четвертая из пяти возможных категорий опасности.

С прошедших выходных с Родоса эвакуировано более 30 тыс. человек, сообщает BBC. Это самая крупная спасательная операция, когда-либо проводившаяся в Греции. Британские и германские авиакомпании Jet2, TUI Airways и TUI отменили все рейсы на Родос. Туроператоры просят авиакомпании отправить пустые чартеры, чтобы вывезти желающих покинуть остров туристов.

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