Пожар в Греции показали из космоса

- Азия и мир, общество
- 17:14, 25 июля 2023
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CentralAsia (CA) - Maxar Technologies показала спутниковые снимки лесных пожаров, полыхающих на острове Родос (Греция).
Пожары начались на фоне сильнейшей жары, которая установилась в Греции. На Родосе пришлось эвакуировать 30 тысяч человек — в прошлые выходные огонь достиг курортов на юго-восточном побережье острова.
Снимки со спутников показывают выжженные участки земли (черный и серый цвет). Фото сделаны 23 и 24 июля.
На острове Родос объявили наивысший — красный — уровень опасности.
Неделю в Греции бушуют лесные пожары. В субботу вечером огонь добрался до побережья в районе пляжа Глистры.
В воскресенье в 180 населенных пунктах Греции температура воздуха достигла 40°C. Самая высокая температура – 46,4°C – была зафиксирована в городе Йитион в южной части Пелопоннеса.
В понедельник температура снизилась до 38 градусов. Ближайшие три дня будут жаркими, однако к концу недели, по сообщению Метеорологической службы страны, должно похолодать примерно до 30 градусов.