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Пожар в Греции показали из космоса

CentralAsia (CA) -  Maxar Technologies показала спутниковые снимки лесных пожаров, полыхающих на острове Родос (Греция).

Пожары начались на фоне сильнейшей жары, которая установилась в Греции. На Родосе пришлось эвакуировать 30 тысяч человек — в прошлые выходные огонь достиг курортов на юго-восточном побережье острова.

Снимки со спутников показывают выжженные участки земли (черный и серый цвет). Фото сделаны 23 и 24 июля.

На острове Родос объявили наивысший — красный — уровень опасности.

Неделю в Греции бушуют лесные пожары. В субботу вечером огонь добрался до побережья в районе пляжа Глистры.

В воскресенье в 180 населенных пунктах Греции температура воздуха достигла 40°C. Самая высокая температура – 46,4°C – была зафиксирована в городе Йитион в южной части Пелопоннеса.

В понедельник температура снизилась до 38 градусов. Ближайшие три дня будут жаркими, однако к концу недели, по сообщению Метеорологической службы страны, должно похолодать примерно до 30 градусов.

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