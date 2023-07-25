Как в GTA. В Сан-Франциско парни на угнанной машине снесли ограждение и упали на дерево, затем они сбежали (видео)

CentralAsia (CA) - В Сан-Франциско белый автомобиль вылетел из тупика и взлетел в воздух, прежде чем приземлиться вверх ногами на улице. Все пассажиры автомобиля избежали травм и ушли до того, как на место прибыли представители полиции, сообщает Сarscoops.

Инцидент произошел в субботу и был заснят на пленку различными камерами домашней безопасности. Можно увидеть, как белый Lincoln Town Car едет по Камберленд-стрит, не снижая скорости и не останавливаясь в тупике. В итоге седан ломает преграды и прыгает в пустоту. Дерево замедлило его движение, прежде чем оно приземлилось на крышу на Санчес-стрит и 19-й улице.

Несколько мгновений спустя, когда машина все еще стоит вверх ногами, а люди спешат на помощь, пассажиры начинают выходить и убегать с места происшествия целыми и невредимыми. На видео видно, как минимум трех человек, выходящих из машины с помощью прохожих. Они убежали по лестнице.

Свидетели подтвердили, что все пассажиры автомобиля скрылись с места происшествия до прибытия сотрудников полиции и пожарных. По данным пожарной службы Сан-Франциско, пострадавших нет, несмотря на тяжесть аварии. С другой стороны, Lincoln, скорее всего, разбит, в то время как BMW X3 предыдущего поколения, припаркованный на месте, тоже пострадал. Кроме того, ограждению и месту падения машины потребуется ремонт.

В отчете KTVU Fox10 говорится, что инцидент начался с угона автомобиля, что потенциально объясняет стремление подозреваемых бежать и избежать ареста. Некоторые люди сравнили смелый прыжок со сценой из «Придурков из Хаззарда», в то время как другие упомянули выполнение подобных трюков в видеоигре Grand Theft Auto. Однако никто не мог предвидеть, что столь безрассудный поступок совершится в реальной жизни без причинения каких-либо травм.