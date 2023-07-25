В России стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

CentralAsia (CA) - Биржевая цена бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на бирже по итогам торгов в понедельник продолжила расти и вновь обновила рекордные значения. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сообщает ТАСС.

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,55%, до 64,879 тыс. рублей за тонну. Его стоимость обновляет рекорд 13 торговых дней подряд. Бензин Аи-95 подорожал на 0,21%, до 69,925 тыс. рублей за тонну, что также является рекордным значением.

Стоимость летнего дизельного топлива по итогам торгов не изменилась и осталась на отметке в 57,635 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута подросла на 1,65%, до 23,181 тыс. рублей за тонну, а топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 0,21%, до 65,565 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 2,3%, до 20,327 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 0,4%, до 16,832 тыс. рублей за тонну.