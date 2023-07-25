В Китае объявили об отставке главы МИД, не появлявшегося на публике месяц. На его место назначили Ван И

Цинь Ган

CentralAsia (CA) - Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел страны. 57-летний политик не появлялся на публике с 25 июня, сообщает Global Times.

В МИД Китая накануне отказались отвечать на вопрос о его состоянии здоровья. Новым министром иностранных дел назначен 69-летний Ван И, заведующий канцелярией комиссии ЦК по иностранным делам. До 30 декабря 2022 года Ван И занимал пост главы МИДа.

С чем связано увольнение Цинь Гана, неизвестно. Как сообщает агентство «Синьхуа», решение об отставке политика было принято на 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, которая проходит в пекинском Доме народных собраний.

Последними мероприятиями с участием Цинь Гана, о которых сообщило министерство, стали встречи 25 июля с шриланкийским коллегой Мохамедом Али и российским замминистра иностранных дел Александром Руденко. Уже в начале июля китайский министр не поехал на саммит стран АСЕАН, его заменял Ван. В министерстве объяснили отсутствие 57-летнего Цинь Гана состоянием здоровья. О том, что среди руководства Евросоюза циркулируют слухи о проблемах со здоровьем Цинь Гана, писало Politico.