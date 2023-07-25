экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Китае объявили об отставке главы МИД, не появлявшегося на публике месяц. На его место назначили Ван И
Цинь Ган
Цинь Ган

CentralAsia (CA) -  Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел страны. 57-летний политик не появлялся на публике с 25 июня, сообщает Global Times.

В МИД Китая накануне отказались отвечать на вопрос о его состоянии здоровья. Новым министром иностранных дел назначен 69-летний Ван И, заведующий канцелярией комиссии ЦК по иностранным делам. До 30 декабря 2022 года Ван И занимал пост главы МИДа.

С чем связано увольнение Цинь Гана, неизвестно. Как сообщает агентство «Синьхуа», решение об отставке политика было принято на 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, которая проходит в пекинском Доме народных собраний.

Последними мероприятиями с участием Цинь Гана, о которых сообщило министерство, стали встречи 25 июля с шриланкийским коллегой Мохамедом Али и российским замминистра иностранных дел Александром Руденко. Уже в начале июля китайский министр не поехал на саммит стран АСЕАН, его заменял Ван. В министерстве объяснили отсутствие 57-летнего Цинь Гана состоянием здоровья. О том, что среди руководства Евросоюза циркулируют слухи о проблемах со здоровьем Цинь Гана, писало Politico.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com