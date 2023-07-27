В Узбекистане насчитали свыше 1,3 млн бедных семей

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане насчитывается свыше 1,307 млн малообеспеченных семей, сообщила 26 июля пресс-служба Министерства занятости и сокращения бедности республики.

В настоящее время уровень бедности в стране составляет 14,1%, что почти на 3% меньше по сравнению с показателем 2022 года (17%). Ожидается, что к концу текущего года категорию малообеспеченных смогут покинуть 130 тысяч семей. В таком случае уровень бедности сократится с 14,1% (1,307 млн семей) до 12% (1,180 млн).

В сообщении министерства отмечается, что 130 тысяч семей – это 1 млн человек. То есть, надо полагать, 1,3 млн малообеспеченных семей составляют примерно 10 млн человек, или около трети 36-миллионного населения страны.

Наиболее высокий уровень бедности зафиксирован в суверенной республике Каракалпакстан (19,7%), Сырдарьинской (19,5%) и Хорезмской (19,1%) областях. Наиболее низкий – в Ташкенте (8,5%) и Навоийской области (9,2%).

Черту бедности на 2023 год в Узбекистане установили на уровне 568 тысяч сумов ($49) на человека в месяц или 18,9 тысячи сумов ($1,6) в день. Минимальный размер пенсий и пособий составляет 535 тысяч сумов ($46,5) в месяц, минимальный размер оплаты труда — 980 тысяч сумов ($85).

На днях вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента Узбекистана), председатель партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров заявил, что бедные люди сами виноваты в своем положении.

«Кто становится бедным? Тот, кто сидит без дела, знаний и умений! Пока кто-то на протяжении всей своей жизни ищет возможности, другие ищут виноватых. Я считаю, что как бы государство ни старалось, неудачники останутся нищими!», — написал Кадыров в соцсетях.

На заявление вице-спикера отреагировал депутат парламента Дониёр Ганиев.

«Действительно, ленивый, не имеющий знаний и умений человек может быть бедным. Но это не значит, что все бедняки таковы. Глупые люди тоже могут быть депутатами, но это не значит, что все депутаты глупые», – написал Ганиев.

Сославшись на экономистов Абхиджита Банерджи и Эстер Дюфло, получивших Нобелевскую премию за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности, Ганиев пояснил, что люди не могут повысить свое благосостояние не потому, что не работают, а потому, что во многих случаях они попадают в «ловушку бедности» (голод, болезни, безработица, неспособность получить образование).

Ганиев заявил, что обвинение 14% населения страны в бездействии и безответственности, признание их достойными своего бедственного положения — классическая форма апорофобной (враждебной по отношению к бедным людям) дискриминации.

«Нельзя забывать, что государство и общество в равной степени несут ответственность за недопущение дискриминации бедных. Очень важно противостоять стереотипам о бедности, распространять в обществе симпатию и эмпатию к бедным людям», — подчеркнул депутат.

Впервые власти Узбекистана публично признали, что часть населения страны живет за чертой бедности, в 2020 году. Президент Шавкат Мирзиёев поручил разработать программу сокращения бедности, которая должна включать повышение зарплат и пособий с опережением инфляции и стимулирование предпринимательской деятельности. В январе 2023 года Мирзиёев заявил о необходимости до конца года обеспечить занятость 5 млн человек и создать 2 млн постоянных рабочих мест. В работе по повышению уровня жизни населения власти Узбекистана решили использовать опыт Китая, руководство которого в феврале 2021 года заявило о полной победе в борьбе с бедностью.