Июль стал самым жарким месяцем за всю историю человечества

CentralAsia (CA) - Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю человечества, выяснили ученые из Лейпцига. Средняя глобальная температура на 1,5°C превысила доиндустриальный уровень, передает Euronews.

Вот только несколько цифр этого месяца: 52,9°C в Китае, 48.2°C на Сардинии, 39.6°C ночью в Алжире, а температура моря во Флориде поднялась до 37,2°C.

В этом году глобальная температура была выше средней каждый месяц, начиная с января. В июле она достигла пика. Этот новый исторический рекорд является кульминацией волн жары, которые мы наблюдали на суше, а также в океанах.

«Весь этот дополнительный теплый воздух и теплые поверхностные воды как бы подпитывают друг друга. Мы наблюдаем рекордные температуры, более высокие, чем когда-либо прежде», — отмечает заместитель директора Службы ЕС по изменению климата «Коперник» Саманта Бёрджесс.

2023-й год настолько жаркий еще и из-за феномена Эль-Ниньо, хотя для него еще пока слишком рано.

«Это еще не Эль-Ниньо. Поэтому ожидается, что при развитии Эль-Ниньо сейчас, мы получим более теплые температуры в будущем. Ожидается, что температура в 2024 году может быть еще выше», — добавила климатолог.

Предыдущий рекорд жары был установлен в июле 2019 года: тогда средняя глобальная температура была на 0,2°C ниже, чем сейчас.

Причина таких изменений — сжигание ископаемого топлива и другие виды деятельности человека.

Даже если мировым лидерам на саммитах G20 и COP28 удастся сократить выбросы СO2 и метана в атмосферу, жара и экстремальные погодные условия, которые мы переживаем сейчас, останутся с нами на десятилетия.