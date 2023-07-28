В Монголии четыре аймака отмечают свое 100-летие

CentralAsia (MNG) - Старейшие четыре аймака ХХ века Монголии в конце июля отмечают 100-летие со дня основания. В частности, 27-28 июля свой юбилей отмечают аймаки Төв, Архангай, Завхан и Хэнтий.

Празднование 100-летия аймаков началось с торжественного митинга, награждения государственными орденами и медалями выдающихся деятелей аймаков, награжденных указом Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Во время празднования 100-летия в центре велаятов проходят различные мероприятия, в том числе парады, шоу, выставки, концерты, Культурный Наадам с участием носителей культурного и художественного наследия и детей из сомонов аймака.

Помимо пяти аймаков, некоторые сомоны, такие как сомоны Эрдэнэ-Далай, Дэлгэрцогт, Хулд и Дэлгэрхангай аймака Дундговь, также отмечают свое 100-летие в июле этого года.

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