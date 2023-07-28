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Китайская крупная дорожно-строительная компания подписала соглашение со столицей Монголии

CentralAsia (MNG) -  В ходе Монгольского экономического форума было подписано соглашение с китайской ООО «CCCC First Highway Engineering Group».

Губернатор столицы и мэр города Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн сообщил, что в рамках соглашения запланированы кольцевая автомагистраль, проект метро Улан-Батора, улучшение плотины реки Туул, строительство больницы и школы.

Соглашение представляет собой инвестиции в размере около 4,3 млрд долларов США.

CCCC First Highway Engineering Group Co., Ltd. оказывает услуги по строительству транспортной инфраструктуры. Компания строит автомобильные дороги, мосты, туннели, железные дороги, порты, водные пути, аэропорты и другие объекты инфраструктуры. CCCC First Highway Engineering Group также управляет муниципальными объектами, арендой домов, импортом и экспортом и другими предприятиями.

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