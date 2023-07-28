Компания what3words подписала МоВ с министерствами Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания what3words подписала первый меморандум с Министерством окружающей среды и туризма, Министерством культуры, с компанией Монгол Шуудан и академией E-Mongolia.

what3words — система геокодирования.

Поверхность Земли разбита на квадраты со стороной 3 метра. what3words кодирует каждый квадрат с помощью трёх слов.

What3words базируется в Лондоне. Компания была основана Крисом Шелдриком в 2013 году, так как ему надоело постоянно подробно объяснять другим, где нужно встретиться.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения