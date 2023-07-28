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Монголия учредила Целевой фонд охраны природы

CentralAsia (MNG) -  Министерство окружающей среды и туризма объявило о создании Целевого фонда охраны природы в Монголии под названием «The Nature Conservancy». В частности, он направлен на создание устойчивой системы финансирования природоохранного сектора, управление им и реализацию долгосрочных природоохранных программ.

Грамотная реализация идей функционирования целевых природоохранных (экологических) фондов позволяет устранить многие недостатки действовавшей прежде системы финансирования, в частности, слабый учет местной специфики финансируемых объектов и необходимых пропорций в выделении средств на отдельные направления охраны окружающей среды. Механизм образования фондов содействует увеличению притока средств и частичному самофинансированию природоохранных работ за счет платежей предприятий за загрязнения.

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