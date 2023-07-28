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Кабмин решил создать Департамент инвестиций и торговли

CentralAsia (MNG) -  Для поддержки иностранных инвестиций Правительство Монголии решило создать Департамент инвестиций и торговли при Министерстве экономики и развития. Они также объявили о создании нового Партнерского центра.

В повестке дня правительства: «Экономика, которая в настоящее время развивается в Монголии. В сложной финансовой ситуации главной целью правительства является восстановление экономики страны в короткие сроки, создание роста, поддержка социальной сферы, кардинальное улучшение жизни граждан.

Восстановление доверия инвесторов к Монголии и создание благоприятной среды для иностранных инвестиций имеет особое значение для восстановления экономики.

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