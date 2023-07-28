JP Morgan, CITI, Goldman Sachs и Morgan Stanley приняли участие в Монгольском экономическом форуме

CentralAsia (MNG) - Монгольский экономический форум состоялся 9 и 10 июля. В форуме приняли участие более 500 иностранных инвесторов, в том числе представители 45 крупнейших мировых банков и финансовых институтов, таких как JP Morgan, CITI, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

В этом году экономический форум проходил под девизом «Welcome to Mongolia», и в нем приняли участие около 2200 гостей и представителей иностранного и отечественного экономического и делового секторов, что сделало его более масштабным, чем в предыдущие годы.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай открыл форум и сообщил, что в период пандемии экономика Монголии находилась на отрицательном уровне 4,7 процента, в 2022 году – на положительном уровне 4,8 процента, а в первом квартале этого года – на положительном уровне 7,9 процента, что впервые ВВП достиг 5000 долларов США.

Затем премьер сказал: «В рамках комплексной антикоррупционной программы одним из самых успешных проектов стала платформа E-Mongolia, которая оцифровала 839 сервисов 71 государственной организации, что сделало правительственную информацию прозрачной и работало над сокращением государственной бюрократии. В результате в 2022 году Монголия заняла 74-е место из 193 стран в Индексе развития электронного правительства, что на 18 позиций выше, чем в предыдущем году».

В ходе основной дискуссии член совета директоров группы компаний Rio Tinto, основатель Программы глобального экономического управления Оксфордского университета профессор Нгейре Вудс заявил: «Каждая страна с быстро развивающейся малой экономикой в мире сталкивается с большими вызовами. . Большинство этих проблем больше зависят от внешних факторов, таких как международная финансовая система, валютный рынок и геополитические проблемы, чем от самой страны. Необходимо задать три важных вопроса. Во-первых, есть ли у Монголии видение, чтобы возглавить страну в трудные социальные и экономические времена? Во-вторых, есть ли у государства возможности все это продвигать? В-третьих, может ли он быть стабильным с точки зрения политического управления?» Задавая вопросы, профессор Вудс подчеркнул, что считает, что документ «Видение 2050» может стать ответом на поставленные вопросы и явным выражением стремления нашей страны к развитию.

Во время пленарного заседания «Новое будущее — новые возможности» глобальный председатель инвестиционного банка JP Morgan, группы технологий, средств массовой информации и коммуникаций Дженнифер Нейсон сказала: «Проект Оюу-Толгой — это не только медный рудник, но и крупный проект Монголии, демонстрирующий компетентность. Утверждается, что проект является результатом многопрофильного персонала, высокого уровня производительности и операций мирового уровня. Поэтому Монголия — страна предпринимателей», на что обратили внимание.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения