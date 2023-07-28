Немцы начинают первые исследования по определению начала гниения древесины в Монголии

CentralAsia (MNG) - Институт географии и геоэкологии Монголии в сотрудничестве с исследователями из Фрайбургского и Геттингенского университетов Германии начал исследования по изучению наличия и распространения гнили на лиственницах на территории сомона Хангай аймака Архангай.

Данное исследование по определению гниения деревьев, которое проводится в лесах Хангайского хребта, представляющих лиственничные леса западного региона Монголии, уникально тем, что проводится в Монголии впервые.

Проведя это исследование, можно точно рассчитать качество и продуктивность лиственничных лесов Монголии.

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