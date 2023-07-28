Путин: ВСУ активизировались на Запорожском направлении

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия. По словам президента, основные действия были на Запорожском направлении, сообщается на сайте Кремля.

«Что касается последних дней, то, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы существенным образом. Основные боестолкновения проходили, как говорят на Западе, в направлении основного, главного удара — на Запорожском направлении»,— сообщил президент в разговоре с журналистом «Первого канала».

Как рассказал глава государства, серьезные боевые действия шли в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. По его словам, Киев задействовал большое количество бронетехники — более 50 единиц, однако «успехов не имел». Как сообщил Владимир Путин, 60% техники ВСУ в ходе боев было уничтожено бойцами на земле, 40% — летчиками.

Путин подчеркнул, что пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха. По его данным, Киев потерял в последней атаке больше 200 человек. Потери же российских военных, по оценкам президента, в десять раз меньше. «То, что происходило в течение прошедших суток,— яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров»,— подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что поручил 27 июля вручить военным госнаграды прямо в зоне боевых действий.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона писала, что ВСУ приступили к ключевой фазе своего контрнаступления в южной части Запорожской области. Издание отмечало, что украинское командование перебрасывает на линию фронта «тысячи обученных Западом военных» из стратегического резерва ВСУ. Накануне о возобновлении наступательных действий Киева сообщило и Министерство обороны России.