Астрономы раскрыли новые особенности галактических черных дыр

Изображение художником микроквазарного события, запечатленного телескопом FAST. // Профессор Вэй Вангом, Уханьский университет.

CentralAsia (CA) - Международная группа ученых сообщила в журнале Nature о первом обнаружении квазипериодического колебательного сигнала в радиодиапазоне от системы галактических черных дыр.

Черные дыры — самые загадочные объекты во Вселенной, их характеристики звучат так, словно они взяты прямо из научно-фантастического фильма.

Черные дыры звездной массы с массами примерно в 10 солнц, например, обнаруживают свое существование, поглощая материалы своих звезд-компаньонов. И в некоторых случаях сверхмассивные черные дыры накапливаются в центре некоторых галактик, образуя яркие компактные области, известные как квазары, с массами, равными миллионам или миллиардам масс нашего солнца. Подмножество аккрецирующих черных дыр звездной массы, которые могут выбрасывать струи сильно намагниченной плазмы, называются микроквазарами.

Международная команда ученых, в том числе астрофизик Университета Невады (Лас-Вегас) Бинг Чжан сообщает в выпуске журнала Nature от 26 июля о специальной кампании наблюдений за галактическим микроквазаром, получившим название GRS 1915+105. Команда выявила особенности микроквазарной системы, которые никогда ранее не были замечены.

Используя массивный сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST) в Китае, астрономы впервые обнаружили сигнал квазипериодических колебаний (QPO) в радиодиапазоне от любых микроквазарных систем. QPO — это феномен, который астрономы используют для понимания того, как функционируют звездные системы, подобные черным дырам. И хотя они наблюдались в рентгеновских лучах микроквазаров, их присутствие вне этого способа — как часть радиоизлучения системы — уникально.

«Специфический сигнал QPO имеет приблизительный период в 0,2 секунды или частоту около 5 Герц. Такой сигнал существует не всегда и проявляется только при особых физических условиях. Нашей команде посчастливилось поймать сигнал дважды — в январе 2021 года и июне 2022 года соответственно», - сказал Вэй Ван, профессор Уханьского университета Китая, возглавлявший команду, сделавшую открытие.

По словам Чжана, директора Невадского центра астрофизики и одного из авторов исследования, эта уникальная особенность может стать первым свидетельством активности «струи», выпущенной галактической черной дырой звездной массы. При определенных условиях некоторые двойные системы с черными дырами запускают струю — смесь параллельных пучков заряженной материи и магнитного поля, которые движутся со скоростью, приближающейся к скорости света.

«В системах с аккрецирующими черными дырами рентгеновские лучи обычно исследуют аккреционный диск вокруг черной дыры, в то время как радиоизлучение обычно исследует струю, выпущенную из диска и черной дыры. Подробный механизм, вызывающий временную модуляцию в релятивистской струе, не идентифицирован, но одним из вероятных механизмов может быть то, что в основе струи лежит прецессия, что означает, что направление струи регулярно указывает в разные стороны и возвращается к первоначальному направлению примерно каждые 0,2 секунды», - сказал Чжан.

Чжан сказал, что смещение между осью вращения черной дыры и ее аккреционным диском (чрезвычайно горячие, яркие вращающиеся газы, окружающие черную дыру) может вызвать этот эффект, который является естественным следствием перетаскивания пространства-времени вблизи быстро вращающейся черной дыры.

«Однако существуют и другие возможности, и продолжение наблюдений за этим и другими галактическими источниками микроквазаров даст больше подсказок для понимания этих таинственных сигналов QPO», - сказал Чжан.