Таможенники «Внуково» в трусах узбекистанца нашли более 60 бриллиантов на 5 млн рублей. Фото

CentralAsia (CA) - В аэропорту «Внуково» таможенники обнаружили в трусах у пассажира контрабанду более чем из 60 бриллиантов. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

Инспекторы проверили в «зеленом коридоре» 39-летнего гражданина Узбекистана, прилетевшего в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов. Сперва в его багаже нашли 13 коробок с товарами Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов подлинности на драгоценные камни.

«На предложение добровольно выдать сокрытые от контроля товары мужчина ответил, что таковых не имеет. Однако в результате личного досмотра гражданина таможенник обнаружил в его нижнем белье тайник с россыпью прозрачных камней и 62 крупными камнями прозрачного и голубого цвета. Драгоценности были упакованы в три полимерных пакета, обмотанных скотчем», - сообщили в пресс-службе.

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По словам злоумышленника, которые приводит ФТС, он является сотрудником одной из крупных авиакомпаний ОАЭ, в Москву прилетел навестить родственников, бриллианты вез в подарок, а их стоимость не превышала 17 тыс. долларов, но ФТС оценила бриллианты более чем в 5 млн рублей.

Экспертиза подтвердила: все драгоценные камни — бриллианты.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Кроме того, фигуранту грозит наказание за уклонение от уплаты таможенных платежей (статьи 194 УК РФ), но только в том случае, «если экспертиза признает перемещаемые им электронные устройства новыми товарами, предназначенными не для личного пользования», уточняет ФТС.

«В настоящее время по решению суда гражданину Узбекистана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - подытожили таможенники.