«Талибан» не получил признания из-за отказа подчиняться мировым «приказам», - и.о министра внутренних дел талибов

CentralAsia (CA) - Исполняющий обязанности министра внутренних дел талибов Сираджуддин Хаккани заявил, что «Талибан» не получает признания из-за его отказа подчиняться мировым «приказам», сообщает Тhe Рrint.

Хаккани сделал это заявление во время визита в Пактию. Он встретился с религиоведами и этническими старейшинами. «Наша независимость была в чужих руках. Сегодня, они не признают нас потому, что мы не принимаем их приказы, мы не принимали их требования, до последнего вздоха, мы не принимали от них ни слова», — сказал Хаккани, сообщает TOLO News.

«К нам вторглись не только военные. Это было идеологическое, экономическое и культурное вторжение. Они создали лис в каждом племени и нации, чтобы никто не мог сказать правду», — сказал он. «Это общий дом афганцев, и афганцы будут их защищать», — сказал Ибрагим, старейшина племени. Талибы запретили женщинам поступать в университеты Афганистана, что вызвало международное осуждение и отчаяние среди молодежи страны.

Как сообщает Khaama Press, после захвата власти руководство талибов постоянно издавало суровые указы, ограничивающие доступ афганских женщин и девочек к образованию и занятости в местных и международных НПО. Тем не менее, некоторые женщины и девушки начали работать, например, занимаясь торговлей или занимаясь другой коммерческой деятельностью, чтобы заработать деньги.

Между тем политологи заявили, что талибам необходимо выполнить законные пожелания международного сообщества, чтобы добиться признания. «Талибан» не предпринял никаких действий в этом отношении. Они не предприняли никаких позитивных шагов, таким образом, талибы лишаются признания», — сказал политолог Вахид Факири, сообщает TOLO News.

Международное сообщество неоднократно призывало к началу внутриафганского диалога, правам человека и особенно прав женщин, предотвращению использования афганской земли против других, предотвращению культивирования и производства наркотиков. Между тем, Исламский Эмират также раскритиковал замораживание активов Афганистана и включение имен его членов в черный список ООН.