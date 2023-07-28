Афганские женщины-визажисты протестуют против запрета талибов на работу салонов красоты

CentralAsia (CA) - По данным Khaama Press, более 60 тыс. женщин в Афганистане рискуют потерять работу после того, как талибы приказали закрыть все женские салоны красоты и парикмахерские по всей стране.

Как пишет Devdiscourse, через несколько дней после того, как талибы издали указ о запрете женских салонов красоты по всей стране, несколько женщин-визажистов выступили против этого шага и призвали отменить указ, сообщает Tolo News.

Протестующие собрались у Союза женских салонов красоты и заявили, что закрытие салонов красоты приведет к серьезным экономическим проблемам для них. «Более 12 тыс. салонов красоты действуют по всему Афганистану, и все они женские», — цитирует Tolo News визажиста Надю Султани. «Женские салоны красоты — это женская сфера. Руководителем каждого салона красоты является женщина. Когда женщина работает в женском салоне красоты, это связано с лишениями и бедностью», — заявила еще один визажист Раха Хассани. 4 июля талибы своим новым указом запретили женские салоны красоты в Кабуле и других провинциях по всей стране.

Министерство порока и добродетели талибов также приказало муниципалитету Кабула ввести в действие новый указ лидера талибов и отменить лицензии женских салонов красоты. Исламский Эмират запретил девочкам и женщинам посещать школы, университеты и работать в НПО, а также посещать общественные места, такие как парки, кинотеатры и другие зоны отдыха. Специальный докладчик ООН по вопросам свободы мнений и их выражения Ирэн Хан заявила на 53-й очередной сессии Совета по правам человека в прошлом месяце, что «Талибан» полностью уничтожил публичное присутствие женщин, сообщает Tolo News.

Ранее спецдокладчик ООН по Афганистану Ричард Беннетт заявил, что в период с сентября 2021 года по май 2023 года Исламским Эмиратом было издано более 50 указов в отношении женщин и девочек, что «лишило афганских женщин права на образование, работу и участие в общественной и политической жизни», - сообщает Tolo News. Эти действия вызвали резкую международную реакцию, еще больше изолировав страну в то время, когда ее экономика находится в состоянии свободного падения, и обострив гуманитарный кризис.