Министр образования Монголии принял ректора Хонамского университета Южной Кореи

CentralAsia (MNG) - 27 июля 2023 года Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн принял Президента Университета Хонам, Южная Корея, Пак Сан Чхоля и Почетного консула Монголии в Республике Корея Ким Мён Гон, и обменялся мнениями о сотрудничестве.

В начале встречи министр поздравил с подписанием Меморандума о взаимопонимании между Монгольским национальным университетом образования и Хонамским университетом и пожелал им эффективной работы. Кроме того, он дал информацию о некоторых действующих стипендиальных программах, таких как «Президентская стипендия-2100», инициированная Президентом Монголии, и стипендиальной программе имени премьер-министра.

Подчеркнув необходимость для Монголии обучить и подготовить около 40 000 специалистов для достижения своих целей, изложенных в Политике долгосрочного развития и Политике нового возрождения, министр выразил готовность поддерживать все формы сотрудничества в этом вопросе.

Президент Хонамского университета Пак Санг Чеол заявил, что Хонамский университет готов сотрудничать с монгольскими вузами для подготовки специалистов в области информационных технологий, культуры, искусства и корейского языка.

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