ВСУ заявили об «освобождении» села Старомайорское в Донецкой области

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Украинские военные объявили о взятии села Старомайорское на одном из основных направлений украинского наступления на юге. Видео заявления военнослужащих опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Информацию об «освобождении» Старомайорского также подтвердила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт», — написала Маляр в своем телеграм-канале.

Как пишет «Страна.ua», взятие села открывает дорогу для продвижение ВСУ к другому селу - Старомлыновка, крупному транспортному узлу и укрепрайону РФ на данном направлении.