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Церемонию вручения «Эмми» перенесли из-за забастовки сценаристов и актеров

CentralAsia (CA) -  Организаторы 75-й церемонии вручения телевизионной премии «Эмми» перенесли мероприятие из-за забастовки американских сценаристов и актеров. Об этом сообщает Variety.

Вручение «Эмми» должно было состояться 18 сентября. Новая дата пока не определена, но обсуждаются ноябрь 2023-го и январь 2024 года.

Это первый перенос «Эмми» с 2001 года. Тогда организаторы приняли такое решение из-за терактов, произошедших 11 сентября.

С первых дней мая в США проходит первая за 15 лет забастовка Гильдии сценаристов, в середине июля к стачке присоединились голливудские актеры. Подробнее о причинах забастовки и требованиях ее участников «Правила жизни» рассказывали здесь и здесь.

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