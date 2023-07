ISW: Темп нового наступления ВСУ под Ореховым замедлился (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки темп нового наступления ВС Украины под Ореховым замедлился. Об этом говорится в новом анализе Американского Института изучения войны (Institute for the Study of War) на 28 июля.

По данным организации, новых крупных механизированных штурмов украинские силы не проводили.

Вместе с тем, пишет ISW, продвижение украинских войск на этом участке не остановилось.

Также ISW публикует карту ситуации на Времьевском выступе, где после продвижения ВСУ в Старомайорском под угрозой окружения с трех сторон оказалось село Урожайное (удерживается РФ).

В то же время по этой карте видно, что бои еще не подошли к основной линии обороны российской армии на этом участке.

Основные выводы института:

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 27 июля и добились успехов на некоторых участках, хотя украинские силы, похоже, не продолжали значительных механизированных атак южнее Орихова в западной части Запорожской области.

Официальный представитель США выразил осторожность в оценке того, что всплеск украинских контрнаступательных операций 26 июля в западной части Запорожской области является частью основных усилий Украины, смягчив заявления об обратном от 26 июля.

Президент России Владимир Путин использовал Российско-африканский экономический и гуманитарный форум в Санкт-Петербурге 27 июля, чтобы продолжить усилия по позиционированию России как более привлекательного союзника для африканских государств-партнеров, чем коллективный Запад.

Финансист группы «Вагнер» Евгений Пригожин также присутствовал в Санкт-Петербурге 27 июля и воспользовался возможностью, чтобы неофициально встретиться с неизвестным числом африканских лидеров, предполагая, что группа «Вагнер» намерена оставаться значительным игроком в Африке.

Пригожин также использовал фон саммита Россия-Африка, чтобы позиционировать «Вагнера» как жизнеспособного антизападного партнера для Нигера после переворота.

Россия нанесла очередной удар по украинской портовой инфраструктуре в Одесской области и тыловых районах Украины в ночь с 26 на 27 июля.

Российские войска 27 июля вели наступательные действия на рубеже Купянск — Святово — Кременная, в Бахмуте, на рубеже Авдеевка — Донецк, а также в районе границы Донецко-Запорожской области и подтвержденных продвижений не предпринимали.

27 июля украинские войска продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись южнее Бахмута, в приграничье Запорожско -Донецкой области и на западе Запорожской области.