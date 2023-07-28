В Казахстане не служивших в армии освободят от получения военных билетов

CentralAsia (KZ) - По достижению 27 лет граждане Казахстана, которые не прошли воинскую службу, будут освобождены от необходимости получения военных билетов, сообщил в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев. Кроме того, по его словам, будет упрощена процедура принятия на контрактную службу, сообщает «Власть.kz».

«Граждане, не прошедшие воинскую службу, будут освобождены от необходимости получения военных билетов, изготовление которых осуществляется за счет бюджетных средств. Те, кто не служил, сегодня должны приходить и брать эти военные билеты. Более того, при утере этих военных билетов они обязаны оплатить штраф и так далее. Сейчас мы это исключаем», - рассказал Ахметдиев.

По его словам, статус военнообязанного будет отображаться в личном кабинете казахстанцев, и ходить больше никуда не надо будет.

Кроме того, совместно с АО «НИТ» разработана и функционирует в пилотном режиме процесс принятия граждан на службу в армию по контракту. Сейчас проводятся тестовые работы и интеграция с базами данных.

«Сейчас с момента подачи заявления на контрактную службу до подписания самого контракта уходит 3-4 месяца: спецпроверки, человеку нужно было собирать кучу ненужных бумаг. Благодаря этой системе планируем оптимизировать все эти работы, чтобы справки подтягивались с базы данных других госорганов. В целом ускорить этот процесс и сделать его прозрачным, чтобы человек видел, на какой стадии находится его заявление. В конце этого года планируем запустить эту платформу, сейчас она в тестовом режиме работает», - отметил замминистра.

Вместе с тем Минобороны продолжает испытание сервисов по постановке и снятию граждан с воинского учета при перемене места жительства внутри страны. По данным Ахмедиева, ежегодно около 300 тыс. человек меняют место жительства по различным причинам, из-за чего им приходится сниматься с учета с одного военкомата и вставать на учет в другом.

«Там целая чехарда, человеку надо несколько раз ходить по этим учреждениям. Сейчас технически это реализовано, мы организовали интеграцию с нужными базами данных, мы видим, когда человек меняет адрес места жительства, у себя автоматически меняем его учет к военкомату. То есть человеку больше не нужно будет ходить, чтобы открепиться и прикрепиться к новому военкомату», - заверил замминистра.

В целом, добавил он, инициативы уже технически реализованы, но, чтобы они полноценно могли работать, в Минобороны работают над приведением этих требований в соответствие с законодательством.

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