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На востоке и юго-востоке Казахстана в выходные ожидаются сильные дожди

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 29-31 июля сохранятся дожди с грозами, в отдельных регионах ожидаются сильные дожди, а в Актюбинской и Жамбылской областях – очень сильная жара, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в ближайшие дни на синоптическую ситуацию по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, градом, а также порывистым ветром. 29 июля сильные осадки прогнозируются на востоке и юго-востоке страны. А в Актюбинской области, 31 июля в Жамбылской области ожидается очень сильная жара до 43 градусов.

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