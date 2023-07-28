В Узбекистане на выходных ожидается небольшой спад жары

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CentralAsia (UZ) - После очень жаркой погоды, которая наблюдалась по территории Узбекистана большую часть недели, вчера на северо-западные районы Узбекистана начался заток относительно прохладного воздуха с районов Казахстана, сообщил Узгидромет.

По Каракалпакстану и Хорезмской области температура понизилась на 6−9 градусов, местами — на 10−12.

В пятницу заток распространится на остальную территорию Узбекистана, но понижение температуры будет не таким ощутимым, как по северо-западу страны. Дневная температура по большей части территории будет в пределах +33…+38 градусов Цельсия, по югу — до +40…+42.

Осадков в пятницу днём не ожидается, лишь по Самаркандской, Джизакской областям и во второй половине дня по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами возможен кратковременный дождь, гроза, преимущественно небольшой интенсивности.

Местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — до 20−22 м/с, 20−22 м/с

28−30 июля по предгорным и горным районам местами пройдёт кратковременный дождь, гроза, возможны селе-паводковые явления.

В выходные дни ожидается сухая погода с температурой в дневные часы в пределах +34…+39 градусов, по югу — до +40…+42.

В Такшенте 28−30 июля будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ветер 3−8 м/с, в пятницу к вечеру возможно усиление до 10−12 м/с. Дневная температура будет в пределах +35…+37 градусов, в выходные дни — +36…+39.