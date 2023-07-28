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Кадыров рассказал, сколько чеченцев участвуют в военных действиях в Украине
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) -  На передовых позициях в зоне военных действий в Украине сейчас находятся более 7 тыс. бойцов из Чечни, заявил 27 июля глава республики Рамзан Кадыров.

Всего, по его словам, с начала военных действий в зоне боевых действий побывали более 28 тыс. чеченских бойцов, из которых 13 тыс. — добровольцы.

По его словам, в настоящее время чеченские подразделения задействованы по всей линии фронта. «Наиболее сложными участками считаются бахмутское и ореховское направления, где враг регулярно предпринимает попытки прорвать линию обороны. Несмотря на возникающие сложности, наши парни успешно отражают атаки противника, пресекая любую возможность занять выигрышные позиции», - отметил Кадыров.

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